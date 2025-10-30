Супермама 10 сезон 20 випуск – дивитись онлайн від 30.10.2025

Випуск 20 | 30.10.2025 | Сезон 10

Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 10 сезон 20 випуск від 30.10.2025!

Мама, яка завжди вчиться, Аня впевнена, що процес навчання мами щодо виховання дитини не має обмежень. Вона щодня дізнається щось нове про розвиток, читає книжки, відвідує лекції та консультується з психологом, аби бути найкращою мамою для своєї доньки. Мама хоче зрозуміти поведінку абсолютно всіх членів родини, тому навіть записалася до собачого психолога, щоб краще зрозуміти емоції свого улюбленця. Чи не сприймуть матусі надмірним усвідомлений підхід Ані? І чи помітить мам-контроль результат її невпинного саморозвитку? Щоб дізнатися, дивіться онлайн проєкт Супермама 10 сезон 20 випуск від 30.10.2025 на сайті СТБ.

