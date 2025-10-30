Проєкти
Холостяк
 Зважені та щасливі
 МастерШеф
 Супермама
 Смак дитинства
 Серіали
 К.О.Д
 Сліпа
 ДНК. Свої
 Один за всіх
Супермама

Video: Супермама 10 сезон 20 випуск - дивитись онлайн від 30.10.2025

Дивіться онлайн Супермама 10 сезон 20 випуск від 30 жовтня 2025. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 10 сезон ефір від 30.10.2025 на СТБ
Супермама 10 сезон 20 випуск – дивитись онлайн від 30.10.2025
Супермама Випуск 20 Супермама 10 сезон 20 випуск від 30.10.2025 дивитись онлайн
Випуск 20 | 30.10.2025 | Сезон 10

Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 10 сезон 20 випуск від 30.10.2025!

Мама, яка завжди вчиться, Аня впевнена, що процес навчання мами щодо виховання дитини не має обмежень. Вона щодня дізнається щось нове про розвиток, читає книжки, відвідує лекції та консультується з психологом, аби бути найкращою мамою для своєї доньки. Мама хоче зрозуміти поведінку абсолютно всіх членів родини, тому навіть записалася до собачого психолога, щоб краще зрозуміти емоції свого улюбленця. Чи не сприймуть матусі надмірним усвідомлений підхід Ані? І чи помітить мам-контроль результат її невпинного саморозвитку? Щоб дізнатися, дивіться онлайн проєкт Супермама 10 сезон 20 випуск від 30.10.2025 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн: Супермама 10 сезон 19 випуск від 29.10.2025

