Супермама 10 сезон 21 випуск – дивитись онлайн від 03.11.2025

Випуск 21 | 03.11.2025 | Сезон 10

Готові побачити боротьбу нової четвірки київських матусь? Дивіться онлайн сімейне шоу Супермама 10 сезон 21 випуск від 03.11.2025, щоб познайомитися з мамою-діамантом Дашою та її конкурентками.

Першою занурить суперниць у своє блискуче й розкішне життя 25-річна матуся Даша. Мама-діамант має власний бізнес в елітному районі Києва, а також сама виховує шестимісячного сина Давида. Даша зізналася, що друзі часто називають її тривожною мамою. Проте учасниця шоу Супермама 2025 вважає це не психічним порушенням, а справжньою перевагою, яка дозволяє їй краще піклуватися про свого малюка. Але чи погодяться з цим її суперниці? Як матуся вже в 6 місяці заряджає Давида на успіх? І чому вона вирішила на всю країну знеславити свого колишнього? Дивіться онлайн проєкт Супермама 10 сезон 21 випуск від 03.11.2025 на сайті СТБ.

