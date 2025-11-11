Супермама 10 сезон 26 выпуск — смотреть онлайн от 11.11.2025

Выпуск 26 | 11.11.2025 | Сезон 10

Готовы узнать все тайны неформальной жизни мамы-гота Дианоры? Тогда смотрите онлайн семейное шоу Супермама 10 сезон 26 выпуск от 11.11.2025.

Готичная мама Дианора уже готова разрушить любые стереотипы соперниц насчет жизни неформалов! Участница шоу Супермама 2025 поделилась, что обычно неформалов считают сатанистами или наркозависимыми. Но она хочет доказать, что семьи неформалов и их дети – такие же нормальные, как и другие. В свои 24 года Дианора воспитывает сына Леона, которому ничего не запрещает. Мальчик может рисовать по стенам, ломать игрушки, носить черную одежду и иметь длинные волосы, если этого захочет. Но действительно ли трехлетний мальчик по своей воле выбирает неформальный стиль? Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 10 сезон 26 выпуск от 11.11.2025 на сайте СТБ.

