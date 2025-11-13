Супермама 10 сезон 28 випуск – дивитись онлайн від 13.11.2025

Випуск 28 | 13.11.2025 | Сезон 10

Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 10 сезон 28 випуск від 13.11.2025!

Авторитетна мама Аня – жінка, яка взяла на себе відразу дві ролі: мами й тата. Вона виховує двох доньок самостійно, веде власний туристичний бізнес і водночас контролює життя своїх дітей. Непохитні принципи матусі – дисципліна, самостійність і відповідальність. Але певний жорсткий підхід і комунікація з доньками все ж викликає нерозуміння в інших мам, особливо коли Аня зізнається, що залишає маленьких доньок самих удома. Що з цього приводу скаже Дмитро Карпачов? Дивіться у 28 випуску програми Супермама.

У новому випуску Супермами героїня покаже свій внутрішній світ без фільтрів – від дитячих спогадів про суворе виховання до відвертої історії з колишнім чоловіком, заради якого вона почала змінювати себе, аби бути схожою на його коханок. Як кримінальне минуле її партнера вплинуло на життя Ані та чим ще шокує суперниць матуся? Дивіться онлайн проєкт Супермама 10 сезон 28 випуск від 13.11.2025 на сайті СТБ, щоб дізнатися подробиці.

