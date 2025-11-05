Проєкти
Супермама

Супермама 10 сезон 23 випуск - дивитись онлайн від 05.11.2025

Дивіться онлайн Супермама 10 сезон 23 випуск від 05 листопада 2025. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 10 сезон ефір від 05.11.2025 на СТБ
Супермама 10 сезон 23 випуск – дивитись онлайн від 05.11.2025
Супермама Випуск 23 Супермама 10 сезон 23 випуск від 05.11.2025 дивитись онлайн
Випуск 23 | 05.11.2025 | Сезон 10

Дивіться онлайн сімейне шоу Супермама 10 сезон 23 випуск від 05.11.2025, щоб дізнатися, чи справді мама-провидиця Карина вміє передбачати майбутнє!

Наступною запросила гостей у свій дім мама-провидиця Карина, яка вже готова розкрити найцікавіші таємниці свого життя, сповненого контактами з надприродним. Карині 36 років, і вона виховує двох синів Мілана й Артура. Матуся вірить, що її вміння керувати енергією позитивно впливає на життя її близького оточення. Але чи вірять сини-підлітки в надприродні можливості своєї мами? Хто забезпечує розкішний спосіб життя Карини? І чому жінка розійшлася зі своїм чоловіком, хоча завжди мріяла про заміжжя й родину? Дізнайтеся просто зараз! Дивіться онлайн проєкт Супермама 10 сезон 23 випуск від 05.11.2025 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн: Супермама 10 сезон 22 випуск від 04.11.2025

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

