Супермама 10 сезон 23 випуск – дивитись онлайн від 05.11.2025

Випуск 23 | 05.11.2025 | Сезон 10

Дивіться онлайн сімейне шоу Супермама 10 сезон 23 випуск від 05.11.2025, щоб дізнатися, чи справді мама-провидиця Карина вміє передбачати майбутнє!

Наступною запросила гостей у свій дім мама-провидиця Карина, яка вже готова розкрити найцікавіші таємниці свого життя, сповненого контактами з надприродним. Карині 36 років, і вона виховує двох синів Мілана й Артура. Матуся вірить, що її вміння керувати енергією позитивно впливає на життя її близького оточення. Але чи вірять сини-підлітки в надприродні можливості своєї мами? Хто забезпечує розкішний спосіб життя Карини? І чому жінка розійшлася зі своїм чоловіком, хоча завжди мріяла про заміжжя й родину? Дізнайтеся просто зараз! Дивіться онлайн проєкт Супермама 10 сезон 23 випуск від 05.11.2025 на сайті СТБ.

