Супермама 10 сезон 23 выпуск — смотреть онлайн от 05.11.2025

Выпуск 23 | 05.11.2025 | Сезон 10

Смотрите онлайн семейное шоу Супермама 10 сезон 23 выпуск от 05.11.2025, чтобы узнать, действительно ли мама-провидица Карина умеет предсказывать будущее!

Следующей пригласила гостей в свой дом мама-провидица Карина, которая уже готова раскрыть самые интересные тайны своей жизни, наполненной контактами со сверхъестественным. Карине 36 лет, и она воспитывает двух сыновей Милана и Артура. Мамочка верит, что ее умение управлять энергией положительно влияет на жизнь ее близкого окружения. Но верят ли сыновья-подростки в сверхъестественные возможности своей мамы? Кто обеспечивает роскошный образ жизни Карины? И почему женщина разошлась со своим мужем, хотя всегда мечтала о замужестве и семье? Узнайте прямо сейчас! Смотрите онлайн проект Супермама 10 сезон 23 выпуск от 05.11.2025 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн: Супермама 10 сезон 22 выпуск от 04.11.2025