Супермама 10 сезон 22 випуск – дивитись онлайн від 04.11.2025

Випуск 22 | 04.11.2025 | Сезон 10

Чи може вседозволеність у вихованні йти на користь дитині? Про це розповість мама за підтримку Катя! Дивіться онлайн проєкт Супермама 10 сезон 22 випуск від 04.11.2025 на сайті СТБ.

Цього разу приймає гостей мама за підтримку Катя, яка запросила суперниць до Білої Церкви. Матуся 26 років виховує п’ятирічну доньку Злату, яку балує, немов маленьку принцесу. Катерина вважає, що дитина виросте щасливою, якщо батьки їй усе дозволятимуть. Саме тому учасниця реаліті Супермама 2025 дозволяє доньці пропускати дитячий садочок, заводити будь-яких домашніх улюбленців і отримувати будь-які іграшки. Також Катя розповіла, що вона у всьому підтримує Злату. Але чи підтримають її вибагливі суперниці? Чому Катя розійшлася зі своїм першим чоловіком? І які труднощі їй довелося долати зі своїм нинішнім чоловіком Денисом? Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 10 сезон 22 випуск від 04.11.2025.

Дивіться онлайн: Супермама 10 сезон 21 випуск від 03.11.2025