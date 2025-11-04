Супермама 10 сезон 22 выпуск — смотреть онлайн от 04.11.2025

Выпуск 22 | 04.11.2025 | Сезон 10

Может ли вседозволенность в воспитании идти на пользу ребенку? Об этом расскажет мама за поддержку Катя! Смотрите онлайн проект Супермама 10 сезон 22 выпуск от 04.11.2025 на сайте СТБ.

В этот раз принимает гостей мама за поддержку Катя, которая пригласила соперниц в Белую Церковь. Мамочка 26 лет воспитывает пятилетнюю дочь Злату, которую балует, словно маленькую принцессу. Екатерина считает, что ребенок вырастет счастливым, если родители ему все будут разрешать. Именно поэтому участница реалити Супермама 2025 позволяет дочери пропускать детский сад, заводить любых домашних питомцев и получать любые игрушки. Также Катя рассказала, что она во всем поддерживает Злату. Но поддержат ли ее привередливые соперницы? Почему Катя разошлась со своим первым мужем? И какие трудности ей пришлось преодолевать со своим нынешним мужем Денисом? Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 10 сезон 22 выпуск от 04.11.2025.

