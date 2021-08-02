У психологічному реаліті Супербабуся 9 випуск від 02.08.2021 на сайті СТБ на вас чекатиме знайомство з новою унікальною четвіркою бабусь! За звання супербабусі змагатимуться:

– Бабуся-вихователька Олена, для якої онук – найдорожчий скарб в житті;

– Бабуся-авантюристка Марина, яка живе по максимуму;

– Бабуся-старійшина Оксана, яка обирає своїм онукам навіть друзів;

– Хазяйновита бабуся Світлана, на плечі якої лягло виховання одразу двох онуків.

Першою конкуренток у 9 випуску проєкту Супербабуся прийме володарка титулу «Вихователь року 2010». Життя Олени зосереджено навколо сміху, допитливості та безпосередності вихованців, а також її улюбленого онука.

Але конкуренткам вдасться знайти голку в стозі сіна та зруйнувати образ ідеальної педагогині заради власної перемоги. Що саме шокує інших бабусь та доведе Олену до сліз? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Супербабуся 9 випуск від 02.08.2021.

Дивіться онлайн Супербабуся 8 випуск (ефір від 29.07.2021)