Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Супербабуся 9 випуск від 02.08.2021

Дивіться онлайн Супербабуся 9 випуск від 02 серпня 2021. Дивитись онлайн новий випуск шоу Супербабуся 9 випуск (ефір від 02.08.2021) на СТБ
Выпуск 9 | 02.08.2021 | Сезон 1

У психологічному реаліті Супербабуся 9 випуск від 02.08.2021 на сайті СТБ на вас чекатиме знайомство з новою унікальною четвіркою бабусь! За звання супербабусі змагатимуться:

    – Бабуся-вихователька Олена, для якої онук – найдорожчий скарб в житті;

    – Бабуся-авантюристка Марина, яка живе по максимуму;

    – Бабуся-старійшина Оксана, яка обирає своїм онукам навіть друзів;

    – Хазяйновита бабуся Світлана, на плечі якої лягло виховання одразу двох онуків.

Першою конкуренток у 9 випуску проєкту Супербабуся прийме володарка титулу «Вихователь року 2010». Життя Олени зосереджено навколо сміху, допитливості та безпосередності вихованців, а також її улюбленого онука.

Але конкуренткам вдасться знайти голку в стозі сіна та зруйнувати образ ідеальної педагогині заради власної перемоги. Що саме шокує інших бабусь та доведе Олену до сліз? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Супербабуся 9 випуск від 02.08.2021.

Дивіться онлайн Супербабуся 8 випуск (ефір від 29.07.2021)

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send