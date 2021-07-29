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Video: Супербабуся 8 випуск від 29.07.2021

Дивіться онлайн Супербабуся 8 випуск від 29 липня 2021. Дивитись онлайн новий випуск шоу Супербабуся 8 випуск (ефір від 29.07.2021) на СТБ
Выпуск 8 | 29.07.2021 | Сезон 1

Тиждень знайомств із бабусями добігає кінця! Дивіться онлайн психологічне реаліті Супербабуся 8 випуск від 29.07.2021 на сайті СТБ, аби дізнатися, яка учасниця отримає звання найкращої бабусі. Бабуся-берегиня сімейного вогнища Людмила, енерджайзер Олена, молода бабуся Світлана чи бізнес-леді Сніжана? Вирішать оцінки учасниць та вердикт Дмитра Карпачова згодом!

У 8 випуску проєкту Супербабуся 2021 конкуренток у себе вдома прийматиме ділова бабуся Сніжана. Жінка має два успішні бізнеси, розкішний екобудинок та турботливого чоловіка. Вона впевнена у своєму званні супербабусі, адже дає онукам щасливе дитинство та служить їхньою опорою у найскладніші життєві моменти.

Але чого вартували жінці щасливе життя і її незламність духу? Які моторошні перепони стояли на шляху до них? І які життєві випробування приховувались за, здавалося б, безтурботним життям Сніжани? Дивіться онлайн Супербабуся 8 випуск від 29.07.2021 і дізнайтеся просто зараз.

Дивіться онлайн Супербабуся 7 випуск (ефір від 29.07.2021)

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