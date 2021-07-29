Не пропустіть продовження психологічного реаліті Супербабуся 7 випуск від 29.07.2021, в якому ви познайомитеся з молодою бабусею – 40-річною Тетяною. Героїня обожнює свою внучку Кіру і просто не уявляє свого життя без неї. А коли дівчинка їде до мами, Тетяна дзвонить Кірі по відеозв’язку по три рази на день. Однак у тій любові, як виявилося, є і зворотна сторона.

Тетяна вважає, що Христина – мама Кіри – інфантильна і безвідповідальна особа, яка сидить у героїні реаліті Супербабуcя 2021 на шиї. Тетяна постійно оскаржує Христиніни рішення щодо виховання Кіри та підриває її авторитет. Але Дмитру Карпачову така поведінка здається абсолютно недоречною. Більш того, психолог впевнений – Тетяна ненавидить свою доньку і намагається всіма способами змусити Кіру любити бабусю більше, ніж власну маму. Які ж оцінки поставлять учасниці Тетяні? І чи зможе Дмитро Карпачов донести до жінки свою думку? Все це ви дізнаєтеся в проєкті Супербабуся 7 випуск від 29.07.2021 на сайті СТБ.

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