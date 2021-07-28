У реаліті Супербабуся 6 випуск від 28.07.2021 учасниці завітають до найкреативнішої бабусі. Олена – Робінзон Крузо в спідниці, адже попри свій вік вона відкриває різні куточки планети та навіть залишається на безлюдному острові!

Жінка-свято вражатиме своїх конкуренток з першої хвилини. Посеред засніженого парку вона влаштує мексиканську вечірку з текілою, маракасами та танцями в рожевому костюмі! Як такий сюрприз оцінять інші учасниця? Дивіться у 6 випуску психологічного реаліті Супербабуся 2021.

Олена здивує глядачів та інших бабусь своєю емоційністю і відкритістю, однак її внутрішній світ виявиться яскравою скринькою, всередині якої приховується багато болю від жорстокої реальності. Що саме приховує жінка? І невже її життєрадісність – це лише маска? Дивіться онлайн проєкт Супербабуся 6 випуск від 28.07.2021, аби дізнатися відповідь на ці запитання просто зараз.

Дивіться онлайн Супербабуся 5 випуск (ефір від 28.07.2021)