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Video: Супербабуся 6 випуск від 28.07.2021

Дивіться онлайн Супербабуся 6 випуск від 28 липня 2021. Дивитись онлайн новий випуск шоу Супербабуся 6 випуск (ефір від 28.07.2021) на СТБ
Выпуск 6 | 28.07.2021 | Сезон 1

У реаліті Супербабуся 6 випуск від 28.07.2021 учасниці завітають до найкреативнішої бабусі. Олена – Робінзон Крузо в спідниці, адже попри свій вік вона відкриває різні куточки планети та навіть залишається на безлюдному острові!

Жінка-свято вражатиме своїх конкуренток з першої хвилини. Посеред засніженого парку вона влаштує мексиканську вечірку з текілою, маракасами та танцями в рожевому костюмі! Як такий сюрприз оцінять інші учасниця? Дивіться у 6 випуску психологічного реаліті Супербабуся 2021.

Олена здивує глядачів та інших бабусь своєю емоційністю і відкритістю, однак її внутрішній світ виявиться яскравою скринькою, всередині якої приховується багато болю від жорстокої реальності. Що саме приховує жінка? І невже її життєрадісність – це лише маска? Дивіться онлайн проєкт Супербабуся 6 випуск від 28.07.2021, аби дізнатися відповідь на ці запитання просто зараз.

Дивіться онлайн Супербабуся 5 випуск (ефір від 28.07.2021)

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