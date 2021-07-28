У проєкті Супербабуся 5 випуск від 28.07.2021 молода бабуся Тетяна, енерджайзер Олена та бізнес-бабуся Сніжана завітали в гості до колоритної берегині Людмили. Ще під час першої зустрічі вона заявила про себе як про гарну господиню, тож конкуренткам стало цікаво перевірити, чи так це насправді.

Героїня 5 випуску Супербабуся Людмила зустріла делегацію бабусь у вишиванці та з народною піснею. Суперницям сподобалася атмосфера в домі, але їх збентежило, що в невеликій квартирі живуть аж дві родини. Чи не заважає Людмила доньці та зятю виховувати дітей? Хто головний у їхній сім’ї? І як бабуся проводить час з онуками? Дивіться онлайн у проєкті Супербабуся випуск 5 на сайті СТБ!

Дивіться онлайн Супербабуся 4 випуск (ефір від 22.07.2021)