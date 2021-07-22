Дивіться онлайн психологічне реаліті Супербабуся 4 випуск від 22.07.2021 на сайті СТБ – не пропустіть знайомство з незвичайною бабусею-рокеркою Ланою!

Життєве кредо цієї учасниці – максимальний розрив шаблонів і стереотипів та приклад для багатьох молодих людей. Пенсія, яку більшість боїться, як темряви, для цієї жінки стала періодом переродження та переосмислення багатьох речей. У 4 випуску проєкту Супербабуся 1 сезон учасниці були шоковані тим, наскільки Світлана близька зі своїм дорослим онуком. Розрив поколінь – те, чого жінка та її рідна кров ніколи не відчували за все своє життя.

Але є і та людина, якій такий тісний і часом небезпечний симбіоз бабусі з онуком не до душі. Донька Лани розповіла бабусям, що одного разу чергова екстремальна вилазка з онуком ледве не вартувала жінці життя! Дивіться проєкт Супербабуся 4 випуск від 22.07.2021 і дізнайтеся, що саме довелося пережити Світлані.

Дивіться онлайн Супербабуся 3 випуск (ефір від 22.07.2021)