Ви дивитеся реаліті Супербабуся 3 випуск від 22.07.2021, в якому познайомитеся з ще однією унікальною учасницею. Бабуся-модель Лілія знімається для журналів і рекламних кампаній, а також бере участь в показах мод як в Україні, так і за кордоном. Але попри щільний графік зйомок, Лілія разом зі своїм чоловіком виховують 13-річного онука Сергійка, який чотири роки тому залишився без мами. У проєкті Супербабуся 2021 учасниці дізнаються, що хлопчик росте в суворій дисципліні та жорсткому графіку життя, і їм подібний підхід до виховання здасться недоречним. Однак після того, як Сергій розповість, від чого саме померла його мама, суперниці Лілії встануть на її сторону. Шокуючу правду про сім’ю учасниці проєкту Супербабуся 3 випуск від 22.07.2021 ви дізнаєтеся просто зараз!

Дивіться онлайн Супербабуся 2 випуск (ефір від 21.07.2021)