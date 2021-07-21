Ваша бабуся – чемпіонка з випікання найсмачніших делікатесів чи майстриня з рукоділля? А як щодо бабусі-володарки флори й фауни? Дивіться онлайн психологічне реаліті Супербабуся 2 випуск від 21.07.2021 на сайті СТБ, аби побачити її на власні очі!

Світлана – 43-річна щаслива бабуся двох маленьких шибеників. Статус молодої бабусі тішить жінку, адже вона активно проводить час зі своїми внуками та дарує їм яскраве дитинство. Перша зустріч із конкурентками відбудеться у драйвовому стилі, адже у 2 випуску Супербабуся 2021 вона влаштує їм справжню битву сніжками! Але як такий прояв гостинності сприймуть учасниці? Дивіться згодом.

Твердість характеру та часом приголомшлива прямолінійність Світлани шокуватимуть інших бабусь. Одна з них ризикне посперечатися з жінкою, однак після цього відчує на собі її лють. Дивіться онлайн проєкт Супербабуся 2 випуск від 21.07.2021 і станьте свідком цього гострого моменту!

Дивіться онлайн Супербабуся 1 випуск (ефір від 21.07.2021)