Дивіться онлайн психологічне реаліті Супербабуся 39 випуск від 22.09.2021 на сайті СТБ, аби остаточно позбутися усіх стереотипів щодо віку! Епатажна бабуся Наталі увійде в історію цього проєкту як найскандальніша учасниця!

Епатаж, провокації, сцена та пристрасть – те, без чого не може жити ця бабуся. Пенсія та старість – слова, яких не існує в ідеальному світі Наталі. Жінка переконана, що вік – не причина забувати про короткі спідниці, веселощі та навіть пустощі! Ба більше, у 39 випуску проєкту Супербабуся вона влаштує своїм конкуренткам сюрприз, від якого вони зашаріються від сорому! Не дивно, якщо після цієї зустрічі вдома на них чекатимуть розлючені чоловіки з нотаціями!

Але бурхлива фантазія Наталі цим не обмежиться, вона вигадає ще безліч неочікуваних презентів! Що чекатиме на бабусь попереду? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн реаліті Супербабуся 39 випуск від 22.09.2021!

Дивіться онлайн Супербабуся 38 випуск (ефір від 21.09.2021)