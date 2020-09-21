Ви дивитеся психологічне реаліті Супербабуся 38 випуск від 21.09.2021 на сайті СТБ. Олдскульна бабуся Таскіра – мати-героїня, яка змогла разом з чоловіком виховати сімох дітей. А вони своєю чергою подарували Таскірі сімох прекрасних онуків і одну правнучку. Головна героїня 38 випуску проєкту Супербабуся 2021 отримує щире задоволення від такої великої родини та готова стояти біля плити половину дня, аби порадувати близьких їхніми улюбленими стравами. Однак коли конкурентки Таскіри поспілкувалися з її доньками, то почули сумну правду про їхнє дитинство. Старша донька була змушена доглядати за молодшими братами та сестрами з раннього віку, а діти втомлювалися від нескінченної роботи по дому і на городі. Невже своїм рішенням завести велику сім’ю Таскіра зробила нещасними всіх своїх дітей? Подробиці цієї історії дивіться в реаліті Супербабуся 38 випуск від 21.09.2021.

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