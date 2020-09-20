У психологічному реаліті Супербабуся 37 випуск від 20.09.2021 ви зможете познайомитися з новою четвіркою учасниць! Цього тижня за пальму першості боротимуться:

– взірцево-показова бабуся Інна;

– епатажна бабуся Наталя;

– олдскульна бабуся Таскіра;

– поступлива бабуся Олена.

У 37 випуску реаліті Супербабуся делегація бабусь завітає у гості до бабусі, для якої участь у цьому проєкті – додаткова можливість довести всім навколо, що саме вона – володарка цього титулу. Інна нагадує ляльку Барбі, яка мешкає в ідеальному будинку з такою ж ідеальною родиною.

Але що приховуватиметься за білосніжною посмішкою та бездоганною картинкою? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Супербабуся 37 випуск від 20.09.2021 на сайті СТБ!

Дивіться онлайн Супербабуся 36 випуск (ефір від 16.09.2021)