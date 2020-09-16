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Video: Супербабуся 36 випуск від 16.09.2021

Дивіться онлайн Супербабуся 36 випуск від 16 вересня 2021. Дивитись онлайн новий випуск шоу Супербабуся 36 випуск (ефір від 16.09.2021) на СТБ
Выпуск 36 | 16.09.2021 | Сезон 1

Дивіться онлайн сімейне реаліті Супербабуся 36 випуск від 16.09.2021 на сайті телеканалу СТБ! Цього разу делегацію суперниць зустрічатиме бабуся-подружка Олена. Понад усе на світі жінка пишається тим, що підтримує гарні стосунки з доньками та онукою. Вони разом ходять на шопінг, влаштовують бранчі та займаються медитацією біля озера.

У 36 випуску Супербабуся суперницям сподобається дружня атмосфера в сім’ї Олени. Проте їх зацікавить питання, чому в родині немає чоловіків. Якою буде відповідь Олени? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт СТБ Супербабуся випуск 36.

Дивіться онлайн Супербабуся 35 випуск (ефір від 15.09.2021)

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