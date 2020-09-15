Дивіться онлайн психологічне реаліті Супербабуся 1 сезон 35 випуск від 15.09.2021 на сайті СТБ. Лунає українська пісня, красномовні рядки Тараса Шевченка, а очі сліплять яскраві кольори національного одягу? Це бабуся-сільська зірка Світлана готується до гостинного приймання своїх конкуренток!

У 35 випуску проєкту Супербабуся знайомство з побутом хазяйновитої бабусі почнеться з яскравого етноперформансу. Згодом жінка з гордістю продемонструє свій двір та город, у які вже 20 років поспіль вкладає всю свою душу.

Оптимізм, креатив і жага до життя Світлани надихнуть конкуренток, однак відверта розмова з її онуком переверне їхнє уявлення про жінку до невпізнаваності. Які неочікувані подробиці приголомшать Людмилу, Олену та Ларису? Дивіться проєкт Супербабуся 1 сезон 35 випуск від 15.09.2021 і станьте свідком цього напруженого моменту!

Дивіться онлайн Супербабуся 34 випуск (ефір від 14.09.2021)