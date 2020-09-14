У психологічному реаліті Супербабуся 34 випуск від 14.09.2021 бабуся-анархія Людмила покаже іншим учасницям, як пенсія може стати часом другої молодості. Але чи стануть її методи виховання онуків прикладом для наслідування? Покаже перевірка трійки бабусь, тому залишайтеся з нами!

У 34 випуску проєкту Супербабуся 2021 Людмила вирішить познайомити конкуренток з найсакральнішим місцем – своєю квартирою. Креативний дизайн, розкішні предмети декору та великий простір вразять учасниць, але ще більше їх приголомшить ціна таких хоромів! Чи вдасться їм вгамувати свою допитливість та дізнатися, як Людмилі вдалося стати власницею такої розкоші? Дивіться онлайн психологічне реаліті Супербабуся 34 випуск від 14.09.2021 на сайті СТБ і дізнайтеся відповідь на це запитання!

Дивіться онлайн Супербабуся 33 випуск (ефір від 13.09.2021)