Дивіться онлайн психологічне реаліті Супербабуся 33 випуск від 13.09.2021 на сайті СТБ. Цього тижня за перемогу змагатимуться:

– бабуся-анархія Людмила;

– сільська зірка Світлана;

– просвітлена бабуся Лариса;

– бабуся-подружка Олена.

Першою представити своє життя наважиться бабуся-лідерка Лариса, яка впевнена, що саме вона заслуговує на почесне звання ідеальної бабусі. Що це: видавання бажаного за дійсне чи констатування факту? У 33 випуску проєкту Супербабуся 2021 учасниці завітають у гості до жінки та поспілкуються з її родичами, аби перевірити, що насправді приховуватиметься за її словами.

День знайомств почнеться з філософських роздумів, французького сніданку та спілкування з найближчими людьми Лариси, однак пізніше її мажорний настрій зникне, а на місці просвітленої бабусі конкуренти побачать невпевнену та нещасну жінку. Дивіться онлайн проєкт Супербабуся 33 випуск від 13.09.2021 і дізнайтеся, що призведе до такого розвитку подій.

Дивіться онлайн Супербабуся 32 випуск (ефір від 09.09.2021)