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Video: Супербабуся 33 випуск від 13.09.2021

Дивіться онлайн Супербабуся 33 випуск від 13 вересня 2021. Дивитись онлайн новий випуск шоу Супербабуся 33 випуск (ефір від 13.09.2021) на СТБ
Выпуск 33 | 13.09.2021 | Сезон 1

Дивіться онлайн психологічне реаліті Супербабуся 33 випуск від 13.09.2021 на сайті СТБ. Цього тижня за перемогу змагатимуться:

    – бабуся-анархія Людмила;

    – сільська зірка Світлана;

    – просвітлена бабуся Лариса;

    – бабуся-подружка Олена.

Першою представити своє життя наважиться бабуся-лідерка Лариса, яка впевнена, що саме вона заслуговує на почесне звання ідеальної бабусі. Що це: видавання бажаного за дійсне чи констатування факту? У 33 випуску проєкту Супербабуся 2021 учасниці завітають у гості до жінки та поспілкуються з її родичами, аби перевірити, що насправді приховуватиметься за її словами.

День знайомств почнеться з філософських роздумів, французького сніданку та спілкування з найближчими людьми Лариси, однак пізніше її мажорний настрій зникне, а на місці просвітленої бабусі конкуренти побачать невпевнену та нещасну жінку. Дивіться онлайн проєкт Супербабуся 33 випуск від 13.09.2021 і дізнайтеся, що призведе до такого розвитку подій.

Дивіться онлайн Супербабуся 32 випуск (ефір від 09.09.2021)

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