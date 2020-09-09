У проєкті Супербабуся 32 випуск гостей приймає бабуся-порядок Наталя. Вдома у неї все розкладено по поличках, а внуки не шумлять і не стрибають по ліжках. Але чи такий вже ідеальний її підхід до виховання? Дізнайтеся просто зараз!

Учасниці в 32 випуску Супербабуся дізнаються, на які жертви доводиться йти Наталі, щоб її діти і внуки ні в чому собі не відмовляли. Все життя жінка працювала, не даючи собі відпочинку. Зараз вона інвалід третьої групи і постійно бореться зі своїми хворобами.

У решти бабусь відразу ж виникнуть запитання: де тоді чоловік Наталії та чому він не допомагає їй? І чому чоловік і дружина живуть в одній квартирі, але в різних кімнатах? Дізнайтеся в програмі Супербабуся 1 сезон 32 випуск.

Дивіться онлайн Супербабуся 31 випуск (ефір від 08.09.2021)