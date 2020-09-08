Ви дивитеся психологічне реаліті Супербабуся 31 випуск від 08.09.2021 на сайті СТБ, а це означає, що чергова бабуся готова руйнувати стереотипи щодо віку та виховання дітей!

Трійка нових учасниць завітає в гості до бабусі Тетяни, яка дарує своїм онукам дитинство без турбот. Жінка доглядає за своєю зовнішністю, постійно вдосконалюючи її ін’єкціями краси та б‘юті-процедурами. У 31 випуску проєкту вона зізнається, що робить їх самостійно вдома, адже послуги косметолога – надто дороге задоволення!

Такі ризиковані експерименти із зовнішністю приголомшать інших учасниць. Однак на цьому сюрпризи не закінчаться: відверті зізнання доньки Тетяни змусять бабусь завмерти в шоку! Що саме викличе в них таку реакцію? І чому навіть психолог проєкту виявиться безсилим у розв’язанні цієї проблеми? Дивіться онлайн реаліті Супербабуся 31 випуск від 08.09.2021, аби дізнатися відповіді якомога швидше.

Дивіться онлайн Супербабуся 30 випуск (ефір від 07.09.2021)