Жертовність – ознака слабкодухості чи неймовірної сили кохання? Відповідь знає психологічне реаліті Супербабуся 30 випуск від 07.09.2021 на сайті СТБ!

Цього разу учасниць проєкту вражатиме гостинність бабусі-гімнастки Світлани. Понад усе жінка обожнює свою родину, але так само віддано вона закохана в художню гімнастику та хореографію. Учасниця у 30 випуску реаліті Супербабуся 2021 зізнається, що присвятила цьому витонченому та граціозному виду спорту переважну частину своєї молодості, але була вимушена відмовитися від улюбленої справи на користь військової служби чоловіка. Світлана запевнить конкуренток, що не шкодує про своє рішення, але вони прочитають у її очах сум за часами творчості та самореалізації.

Чи будуть учасниці близькими до істини? І невже Світлана справді постійно живе заради найближчих, забуваючи про свої бажання і потреби? Дивіться онлайн проєкт Супербабуся 30 випуск від 07.09.2021 і дізнайтеся коментар психолога Дмитра Карпачова щодо цієї ситуації.

Дивіться онлайн Супербабуся 29 випуск (ефір від 06.09.2021)