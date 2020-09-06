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Video: Супербабуся 29 випуск від 06.09.2021

Дивіться онлайн Супербабуся 29 випуск від 6 вересня 2021. Дивитись онлайн новий випуск шоу Супербабуся 29 випуск (ефір від 06.09.2021) на СТБ
Випуск 29 | 06.09.2021 | Сезон 1

Дивіться онлайн сімейне реаліті Супербабуся 29 випуск від 06.09.2021 на сайті телеканалу СТБ! Нова четвірка учасниць готова вступити в боротьбу за титул супербабусі. Цього тижня ви побуваєте в гостях у бабусі-няні Лариси, шаленої бабусі Тетяни, бабусі-гімнастки Світлани та бабусі-порядок Наталі. Хто з учасниць найкраще дбає про онуків? Дивіться у 29 випуску Супербабуся онлайн.

Першою гостей прийматиме бабуся-няня Лариса. Учасниці приносить радість проведення часу з 8-річною Сонею та 5-річною Алісою. Лариса щодня їздить до онучок, забирає їх зі школи та садочку, гуляє, допомагає з домашнім завданням і готує їм їсти. Чому бабуся взяла на себе так багато обов’язків? Що про її стосунки з онуками та донькою скажуть суперниці? Дивіться онлайн проєкт СТБ Супербабуся випуск 29.

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