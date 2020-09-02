Безтурботна бабуся Олена в реаліті Супербабуся 28 випуск від 02.09.2021 готова відкритися для своїх нових подруг. Та чи всі учасниці зможуть прийняти позицію Олени та зрозуміти її? Дізнайтеся зовсім скоро!

Для суперниць Олена приготувала сюрприз: у центральному парку вона разом із молодим партнером зійдуться в пристрасному танго та подарують експресивний танець учасницям шоу Супербабуся 2021. Проте не всі зможуть гідно оцінити такий презент. Людмила та Миколаївна розкритикують Олену за відверте вбрання та надто сексуальну поведінку. А коли вони дізнаються, що безтурботна бабуся захоплюється рунами, езотерикою, на відстані тримає онуку та не бере участь у її вихованні, то не стримають емоцій! Як стосунки Олени з родиною прокоментує Дмитро Карпачов?

Чому безтурботна бабуся не пустить учасниць до свого будинку? Яку страшну таємницю приховує Олена? І хто отримає перемогу в реаліті? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Супербабуся 28 випуск від 02.09.2021 на сайті СТБ.

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