Дивіться онлайн сімейне реаліті Супербабуся 27 випуск від 01.09.2021 на сайті телеканалу СТБ! Цього разу в гості запрошує ділова бабуся Альона, яка готова розказати суперницям про свою сім’ю та кар’єру. Альона живе разом з 12-річною онукою Сонею і стала для неї найкращою подругою. Мама дівчинки була вимушена поїхати в Мексику на заробітки, тому бабусі довелося взяти на себе її обов’язки. Як суперниці відреагують на те, що донька Альони живе в іншій країні і не планує повертатися? Дивіться онлайн у проєкті Супербабуся випуск 27.

Онука ділової бабусі Альони займається бальними танцями і вже отримала багато нагород за призові місяця. Проте Людмилі, Олені та Людмилі Миколаївні не сподобається те, що 12-річна Соня знімає танцювальні тік-токи і виставляє їх у соціальні мережі. Чи контролює Альона контент, який публікує її онука? Дивіться онлайн проєкт Супербабуся 27 випуск.

Дивіться онлайн Супербабуся 26 випуск (ефір від 31.08.2021)