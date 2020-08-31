Ви дивитеся онлайн сімейне реаліті Супербабуся 26 випуск від 31.08.2021 на сайті телеканалу СТБ!

Учасниці вже побували у гостях у суворої бабусі-генерала Людмили та були вражені методами виховання конкурентки. А сьогодні суперниці прийдуть на ревізію до бабусі-господині Людмили Миколаївни, яка виховує своїх онуків у любові до природи. Чи здивує учасниця своєю гостинністю? Покаже шоу Супербабуся 26 випуск.

Бабуся-господиня Людмила Миколаївна виховує шістьох онуків і кожного з них привчає до сільськогосподарських робіт. І це одразу помітять інші учасниці: на подвір’ї Людмили Миколаївни молодше покоління поратиметься без відпочинку. То гребатимуть листя, то фарбуватимуть дерева… У цьому будинку роботи вистачає кожному! Але чи задоволені таким життям онуки? Не пропустіть відверту розмову – дивіться онлайн проєкт Супербабуся 26 випуск від 31.08.2021 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Супербабуся 25 випуск (ефір від 30.08.2021)