Дивіться онлайн сімейне реаліті Супербабуся 25 випуск від 30.08.2021 на сайті телеканалу СТБ! Цього тижня боротимуться учасниці з Харкова, і першою до себе в гості запрошує бабуся-генерал Людмила. У неї велика дружня родина: донька, зять і двоє онуків. У своєму домі Людмила командир і контролерка. Вона пильно перевіряє домашні завдання в онуків, привчає їх до ідеальної чистоти та режиму.

У проєкті Супербабуся випуск 25 Людмила Миколаївна, Олена та Альона звернуть увагу на те, що Людмила занадто контролює онуків. 10-річний Георгій та 13-річний Ілля не можуть самостійно погуляти у дворі з друзями. Ба більше, бабуся перевіряє їхні портфелі та зустрічає зі школи. Які оцінки від суперниць отримає бабуся-генерал? І що Дмитро Карпачов скаже про її виховні методи? Дивіться онлайн проєкт Супербабуся на СТБ!

Дивіться онлайн Супербабуся 24 випуск (ефір від 26.08.2021)