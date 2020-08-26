Ви дивитеся реаліті Супербабуся 24 випуск від 26.08.2021 на сайті телеканалу СТБ! Просто зараз ви познайомитеся із родиною бабусі-дизайнерки Віри та дізнаєтеся, хто отримав звання найкращої бабусі тижня.

Героїня сьогоднішнього епізоду привітно зустріне конкуренток з онуками на подвір’ї під будинком. Бабуся-дизайнер Віра одразу продемонструє: її онуки дуже ввічливі. Найстарша Даша не перебиватиме дорослих та не вередуватиме, а чемно підійматиме руку, щоб висловити свою думку. Ба більше, Віра розповість: дітки навчені за собою прибирати та допомагати з хатніми справами. От тільки весь позитив 24 випуску реаліті Супербабуся розвіється як дим, коли суперниці Віри побачать умови, у яких ростуть діти. У двокімнатній брудній квартирі ледве поміщаються восьмеро людей! А той факт, що на дітей часто підіймають руку, просто шокує бабусь. Як на зауваги конкуренток відреагує Віра? І чому наприкінці програми вона влаштує скандал знімальній групі і Дмитру Карпачову? Ви не можете цього пропустити – дивіться онлайн шоу Супербабуся 24 випуск від 26.08.2021 на СТБ.

Дивіться онлайн Супербабуся 23 випуск (ефір від 25.08.2021)