Дивіться онлайн психологічне реаліті Супербабуся 23 випуск від 25.08.2021 на сайті СТБ. Похвалитися своїм життям і родиною поспішає б’юті-бабуся Наталя, засновниця своєї династії майстрів, які покірно служать індустрії краси. Чи зможе жінка зайняти лідерську позицію не тільки в кар’єрі, але й у побудові стосунків із сім’єю? Дізнаєтеся згодом!

У 23 випуску проєкту Супербабуся інші учасниці опиняться не за щедрим столом, а в парку, де на них чекатиме вимоглива тренерка Наталя. Фізичні вправи, свіже повітря та хороший настрій позитивно вплинуть на жінок і підготують їх до знайомства з родиною бабусі-лідерки.

Спочатку конкурентки матимуть змогу поспілкуватися з артистичною та напрочуд життєрадісною онукою Владою, а згодом – з її мамою Діаною. Які подробиці з її особистого життя шокують бабусь і змусять їх поглянути на Наталю під іншим кутом? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн психологічний проєкт Супербабуся 23 випуск від 25.08.2021!

Дивіться онлайн Супербабуся 22 випуск (ефір від 24.08.2021)