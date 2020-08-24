З 22 випуску проекту Супербабуся з Дмитром Карпачовим бабусі з Чернівців продовжують боротьбу за звання кращої! Бабуся-хіпстерка Олена не зовсім схожа на поширений образ ідеальної бабусі. Вона не буде залишатися з онуками тижнями, поки батьки малюка займаються своїми справами, адже у Олени є своє життя, і вона намагається проживати його в кайф!

Олена живе за містом в будинку, який схожий на невеликий замок. Вона любить вирощувати рослини, робити щось своїми руками і швидку їзду. Бабуся-хіпстерка навіть влаштує невеличке свято для однієї зі своїх суперниць, дізнавшись, що у тієї день народження! Але чому Олена не любить довго сидіти зі своїми онуками? І які образи затаїв її син? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Супербабуся 22 випуск онлайн.

Дивіться онлайн Супербабуся 21 випуск (ефір від 23.08.2021)