Дивіться онлайн проєкт СТБ Супербабуся 21 випуск від 23.08.2021 на сайті телеканалу СТБ! Цього тижня за головний титул змагатимуться бабуся зірки Ната, бабуся-хіпстер Олена, б’юті-бабуся Наталя та бабуся-дизайнерка Віра. Хто виявиться найкращою та отримає найвищі бали від суперниць? Дивіться у шоу Супербабуся онлайн.

Першою гостей прийматиме Ната. Щоб задобрити конкуренток, жінка зустріне їх келихом просекко та вишуканими стравами. А на десерт запросить у басейн, де бабусі перетворяться на дітей і повеселяться від душі. Найбільша гордість бабусі Нати – її 11-річна онука Ліза. Дівчинка мріє стати моделлю та актрисою і з раннього дитинства впевнено йде до своєї цілі. Бабуся підтримує Лізу у всіх починаннях і залюбки їздить із нею на кастинги та допомагає професійно розвиватися. Чи сподобається бабусям у гостях у Нати? Дивіться онлайн проєкт Супербабуся випуск 21 від 23.08.2021.

Дивіться онлайн Супербабуся 20 випуск (ефір від 19.08.2021)