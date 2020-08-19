Насичений тиждень добігає кінця, а це означає, що у світі стане більше на ще одну супербабусю! Дивіться онлайн психологічне реаліті Супербабуся 20 випуск від 19.08.2021 на сайті СТБ, аби дізнатися, хто з четвірки бабусь стане володаркою цього почесного звання.

Перед фінальною зустріччю екскурсію своїм побутом, життям і захопленнями проведе бабуся за викликом Ольга. Жінка вважає свої стосунки з дітьми та онуками ідеальними, адже вона не відбирає у батьків право на виховання своїх малюків. У 20 випуску конкурентки відкриють для себе нову сторону Ольги, адже її гостинне приймання нагадає їм повноцінний концерт! Якими талантами та захопленнями вражатиме бабуся-енерджайзер? І чому вони насправді виявляться її бронею від болю? Дивіться онлайн проєкт Супербабуся 20 випуск від 19.08.2021, аби побачити цю феєрію веселощів на власні очі, а також дізнатися ім’я переможниці цього тижня!

Дивіться онлайн Супербабуся 19 випуск (ефір від 18.08.2021)