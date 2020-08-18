Ви дивитеся психологічне реаліті Супербабуся 19 випуск від 18.08.2021 на сайті СТБ. Бабуся-командир Вікторія готова до знайомства з іншими учасницями та глядачами, аби довести, що саме вона – найкраща бабуся!

Жінка запросить конкуренток до своєї розкішної квартири в одному з найелітніших житлових комплексів міста. Це неабияк здивує учасниць та викличе в них безліч запитань. У 19 випуску власниця хоромів розповість, як саме їй вдалося накопичити на квартиру та стати незалежною бізнеследі. Однак у однієї з претенденток на титул супербабусі ця історія успіху не викличе особливого захвату й навіть змусить засумніватися у чесності та порядності бабусі-кар’єристки Вікторії!

Дивіться онлайн проєкт Супербабуся 19 випуск від 18.08.2021 і дізнайтеся:

– Якій учасниці мулятимуть очі успіх і здобутки бабусі-командира?

– Які зізнання її онуків змусять завмерти в подиві всіх жінок?

– Чи стане реаліті Супербабуся ще одним успішним проєктом Вікторії?

Дивіться онлайн Супербабуся 18 випуск (ефір від 17.08.2021)