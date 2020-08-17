Не пропустіть і дивіться психологічне реаліті Супербабуся 18 випуск від 17.08.2021 на сайті СТБ, адже на вас чекає знайомство з казковою бабусею Інною. Жінка переконана, що її казки – незамінний і важливий складник виховання онуків. Саме за допомогою повчальних історій діти можуть навчитися порядності, чесності, вмінню відстоювати власну думку та зберігати віру в казку навіть у найскладніші моменти життя. Чи оцінять такий творчий педагогічний підхід Інни її конкурентки? Дізнаєтеся відповідь у 18 випуску проєкту Супербабуся 2021 за лічені секунди!

Після довготривалих розмов про дієвість казкотерапії учасниці нарешті зможуть поспілкуватися з онуками бабусі-казкарки, аби перевірити, наскільки ефективний її метод. Жінки очікуватимуть на зустріч із комунікабельними, розкутими та веселими хлопчиками, які відрізнятимуться від однолітків впевненістю у собі та життєрадісністю. Але чи виправдаються їхні очікування? Дивіться онлайн проєкт Супербабуся 18 випуск від 17.08.2021 і станьте свідком цього вирішального моменту.

Дивіться онлайн Супербабуся 17 випуск (ефір від 16.08.2021)