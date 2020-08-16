Новий тиждень починати значно приємніше, адже його супроводжує знайомство з четвіркою нестандартних бабусь, які готові руйнувати стереотипи про вік, виховання онуків і життя на пенсії. Дивіться онлайн психологічне реаліті Супербабуся 17 випуск від 16.08.2021 на сайті СТБ, аби не пропустити цю феєрію!

Цього тижня змагатимуться:

– сучасна бабуся Галина;

– казкова бабуся Інна;

– бабуся-кар’єристка Вікторія;

– бабуся за викликом Ольга.

Хто зможе приємно здивувати своїми унікальними методами виховання та способом життя інших учасниць і психолога проєкту Супербабуся 2021 Дмитра Карпачова? Це ви дізнаєтеся згодом, а зараз ми познайомимося з претенденткою на титул супербабусі, яка гостинно відчинить свої двері першою.

Галина – бабуся, якій трошки за 20, а з-поміж її основних інтересів: пригоди, процедури омолодження, шопінг і посиденьки з подругами. Свої стосунки з рідними вона називає ідеальними, однак після розмови з онуком Галини учасниці помітять зворотне. Які відверті зізнання хлопця здивують бабусь-конкуренток? Дивіться онлайн проєкт Супербабуся 17 випуск від 16.08.2021 і станьте свідком цієї напруженої розмови.

Дивіться онлайн Супербабуся 16 випуск (ефір від 12.08.2021)