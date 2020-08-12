Дивіться реаліті Супербабуся 1 сезон 16 випуск від 12.08.2021, в якому відбудеться фінал – ви дізнаєтеся, хто став переможницею цього разу!

Але перед цим учасниці проєкту прийдуть в гості до, мабуть, найнезвичайнішої бабусі з цієї четвірки. Творча Інна колись кинула нудну роботу в банку і присвятила себе рукоділлю і результати своєї праці продемонструвала конкуренткам. Учасницям реаліті Супербабуся 2021 не дуже сподобалося те, що робить Інна своїми руками, але вони були просто в захваті від її чарівної онучки 5-річної Моніки. Однак мама дівчинки Владислава розповіла бабусям, що Інна рідко проводить час з онукою, а іноді й зовсім відмовляється з нею посидіти. Чому Інна так віддалилася від дітей і Моніки? Це ви дізнаєтеся просто зараз в психологічному реаліті Супербабуся 1 сезон 16 випуск від 12.08.2021 на сайті СТБ.

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