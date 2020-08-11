У психологічному реаліті Супербабуся 15 випуск від 11.08.2021 підтвердити свої права на отримання головного титулу зможе бабуся-інтелектуалка Тетяна. Вона переконана, що її педагогічні принципи допомагають виховати успішну особистість, яка здатна вести за собою людей.

Знайомство з життям героїні 15 випуску проєкту Супербабуся почнеться не з екскурсії її квартирою, а з інформації про різноманітні досягнення у сфері журналістики та психології. Довгіі та детальні розмови про успіхи Тетяни виявляться наслідком суворого виховання у родині військового. Невже саме так досвідчена та мудра жінка компенсує брак батьківської уваги й похвали? Дочекайтеся коментаря Дмитра Карпачова щодо цього!

Дивіться онлайн проєкт Супербабуся 15 випуск від 11.08.2021 на сайті СТБ і дізнайтеся:

– Чи продемонструє онучка Тетяни лідерські якості під час знайомства з учасницями?

– Чому вона живе з дитинства з бабусею, а не з батьками?

– Яка відверта розмова доведе до сліз Тетяну?

Дивіться онлайн Супербабуся 14 випуск (ефір від 10.08.2021)