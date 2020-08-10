Ви дивитеся психологічне реаліті Супербабуся 1 сезон 14 випуск від 10.08.2021. Цього тижня глядачі вже познайомилися з бабусею в тренді Людмилою і дізналися історію її онучки, яка довела до сліз всіх учасниць проєкту. Настав час героїням реаліті прийти в гості до вчительки Інни, яка виховує двох онуків – 6-річного Сергія та 9-місячну Поліну.

Інні 45 років, і вона викладачка початкових класів, чиї учні просто в захваті від свого педагога. Жінка дуже пишається, що встигає виховувати як юних школярів, так і власних онуків. До того ж Інна дуже лояльна до Сергійка, на відміну від його батьків, які тримають дитину мало не в умовах казарми. Чи не матиме це негативний вплив на психіку Сергія? На це запитання відповість експерт Дмитро Карпачов в проєкті Супербабуся 1 сезон 14 випуск від 10.08.2021 просто зараз.

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