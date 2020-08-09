Нова четвірка різних бабусь готова до знайомства з глядачами психологічного реаліті Супербабуся 13 випуск від 09.08.2021 на сайті СТБ! Перша зустріч цих леді нагадає титанічну битву, адже їхні кардинально різні підходи до виховання стануть причиною гарячої полеміки.

Так, бабуся-інтелектуалка Тетяна виховує свою онуку в дусі академізму, а на противагу їй бабуся в тренді Людмила відчуває себе однолітком своєї онучки-тінейджерки. До цього педагогічного дискурсу приєднається наступна учасниця проєкту Супербабуся 2021, незалежна бабуся Інна. Вона переконана: свобода вибору – основний принцип, завдяки якому можна виховати незакомплексовану особистість. Четверта бабуся-вчителька Інна у своєму вихованні керується любов’ю і вседозволеністю, якими обдаровує свого онука кожного дня. Який метод виховання виявиться переможним? Дізнаєтеся згодом!

У 13 випуску проєкту Супербабуся гостей прийматиме бабуся в тренді Людмила. Вона заміняє своїй онучці однолітків, адже їхнє дозвілля не обмежується прогулянкою в парку. Людмила та Вероніка знімають трендові ролики в TikTok, смакують фастфуд і дивляться улюблені відео в соціальних мережах. Для бабусі та онуки такий ритм життя ідеальний, але чи погодяться з цим інші учасниці? Дивіться онлайн проєкт Супербабуся 13 випуск від 09.08.2021 – дізнайтеся просто зараз!

Дивіться онлайн Супербабуся 12 випуск (ефір від 05.08.2021)