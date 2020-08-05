Ви дивитеся реаліті Супербабуся 12 випуск від 05.08.2021, в якому стане відомо, хто перемогла цього тижня. Але перед цим учасниці вирушать в гості до останньої бабусі – авантюристки Марини.

У свої 56 років жінка вирішила, що ніколи не пізно змінити життя. Несподівано для всіх Марина продала квартиру в Чорноморську і переїхала до Києва. Зараз бабуся продовжує заробляти на життя трансформаційним коучингом і допомагає людям збільшувати свій дохід. Але коли учасниці проєкту Супербабуся 2021 прийшли до неї в гості, то зробили висновок, що сама Марина своїми фінансами розпоряджається безвідповідально. За словами героїні гроші з продажу квартири вона вклала в криптовалюту і вже змогла заробити на цьому 300 000 євро. Однак конкурентки Марини припустили, що жінка віддала свої гроші шахраям і зараз просто нахабно бреше. Але чи так це насправді? І чи зможе Марина стати переможницею цього тижня? Дивіться просто зараз, чим завершиться фінальна зустріч учасниць в реаліті Супербабуся 12 випуск від 05.08.2021.

Дивіться онлайн Супербабуся 11 випуск (ефір від 04.08.2021)