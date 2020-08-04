У психологічному реаліті Супербабуся 11 випуск від 04.08.2021 учасниці завітали в гості до хазяйновитої бабусі Світлани, яка ще на першій зустрічі підкорила їх своїми кондитерськими виробами.

Виявилося, що минуле жінки було не таким солодким, як її кулінарні витвори. Вона поділилася з іншими бабусями своєю життєвою трагедією і розповіла, як один фатальний день забрав у неї доньку, а в онуків – маму. Попри невимовний біль і розгубленість, учасниця проєкту Супербабуся 2021 змогла знайти в собі внутрішні сили та стала для своїх онуків бабусею, мамою і татом.

Конкурентки Світлани були вражені її стійкістю і любов’ю до життя, яку їй вдалося зберегти навіть після найстрашніших поворотів долі. Але після вкрай емоційної розмови з її онуками змінили своє ставлення. Яке відверте зізнання хлопчиків шокувало бабусь? І чому причину їхнього нещастя вони вбачали в бабусі? Дивіться онлайн проєкт Супербабуся 11 випуск від 04.08.2021 на сайті СТБ і станьте свідком цього гострого моменту!

Дивіться онлайн Супербабуся 10 випуск (ефір від 03.08.2021)