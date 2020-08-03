Дивіться продовження реаліті Супербабуся 10 випуск від 03.08.2021 просто зараз на сайті СТБ. Цього разу ви опинитеся в гостях в Оксани – бабусі, яка вважає себе головною людиною у своїй родині.

У Оксани є 39-річна донька Ольга та дві онучки – Віка (20 років) і Катя (14 років). Учасниця намагається зробити все для того, щоб її родичі ні в чому не мали потреби. Оксана віддала свою двокімнатну квартиру доньці та зятю, а контрактне навчання Вікі оплачує власним коштом.

При цьому сама героїня проєкту Супербабуся 2021 живе в селі, в старому будинку з поганим ремонтом. Конкурентки Оксани обурилися, що її діти не допомагають поліпшити житлові умови. А коли в гості до Оксани прийшла її донька Ольга та молодша онучка, то всі учасниці реаліті дізналися страшну таємницю її сім’ї. Що весь цей час приховувала Ольга від власної матері? Це ви дізнаєтеся в проєкті Супербабушка 10 випуск від 03.08.2021 просто зараз.

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