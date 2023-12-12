Супермама 6 сезон: учасниці 16 тижня 2023

«Супермама»-6 на СТБ: Чим дивуватимуть мами зі столиці на 16 тижні?

На СТБ розпочинається 16 тиждень реаліті «Супермама»-6! Аби на прикладі героїнь проєкту допомогти всім українкам розібратися, хто ж така насправді незламна супермама. Цього тижня глядачі знайомляться з четвіркою матусь з Києва.

Четвірка героїнь із різними принципами виховання вирушить в гості одна до одної, щоб оцінити суперниць у трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. Під час фінальної зустрічі свою оцінку одній з учасниць віддасть і ведучий програми Дмитро Карпачов. Матуся, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання «Супермама». В кожному випуску глядачі дізнаються практичні та цінні поради про виховання дітей від ведучого проєкту Дмитра Карпачова.

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Першою гостей зустрічатиме Марджан. Героїня переїхала в Україну з Узбекистану. Разом з чоловіком, українцем, виховує трирічного Каріма. Вона називає себе м’якою мамою, адже зізнається, що ні в чому не може відмовити сину. Головний метод виховання в їх родині – любов. Марджан має творчу професію, пише картини олією. Як живе інтернаціональна сім’я? Перевірять суперниці.

Далі учасниці вирушать до Ждані. Разом з чоловіком вона виховує дворічного Кая. Жданя феміністка, має власний блог та допомагає жінкам, які стикнулися з насильством. Мама виховує сина без гендерних стереотипів, вчить дитину розуміти та проговорювати свої емоції, використовує в навчанні систему Монтессорі. Познайомитись з правилами родини ближче готові інші матусі!

Третьою гостей зустрічатиме Наталі. Разом з чоловіком вона виховує 21-річну доньку Саніту та п’ятирічного сина Гордія. Ба більше, 40-річна учасниця реаліті стала бабусею, чотири місяці тому у неї народилася онука Єва. Головне правило у вихованні для мами – прищепити дітям самостійність. Так, Саніта живе окремо з 18 років, а Гордій вже вміє прибирати за собою посуд та складати речі. Також Наталі активно займається розвитком сина. Героїня реаліті працює баєром, стилістом, веде fashion-блог, обожнює моду та красиві речі. Також Наталі працює майстром манікюру та педикюру в елітному салоні Києва. Чи дійсно їй вдається встигати все?

Останньою на гостей чекатиме Анна. Разом з чоловіком вона виховує дворічного Даню. Наразі Аня перебуває в декреті, сім’ю забезпечує чоловік. Для мами важливо прищеплювати дитині самостійність, розуміння правил поведінки та кордонів батьків. Учасниця реаліті забороняє Дані розкидувати іграшки, гратися на кухні, чіпати речі батьків. Для героїні важливо приділяти час не лише родині, а й собі. Чотири рази на тиждень вона відвідує зал, щотижня ходить до косметолога, а також щодня доглядає за собою вдома. Чи дійсно в їх родині панує ідилія? Та хто стане супермамою цього тижня?

Video: Супермама 6 сезон: учасниці 16 тижня 2023 Супермама 6 сезон: учасниці 16 тижня проєкту з Києва. Чим будуть дивувати мами з Києва – учасниці 16 тижня Супермами 2023 – дивіться на СТБ

Дивіться з понеділка по четвер о 18:50 на СТБ.

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