Супермама 6 сезон: участницы 16 недели 2023

«Супермама»-6 на СТБ: Чем будут удивлять мамы из столицы на 16 неделе?

На СТБ начинается 16 неделя реалити «Супермама»-6! Чтобы на примере героинь проекта помочь всем украинкам разобраться, кто же такая несокрушимая супермама. На этой неделе зрители знакомятся с четверкой мамочек из Киева.

Четверка героинь с разными принципами воспитания отправится в гости друг к другу, чтобы оценить соперниц в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация. В ходе финальной встречи свою оценку одной из участниц отдаст и ведущий программы Дмитрий Карпачев. Мама, которая наберет наибольшее количество баллов, получит звание «Супермама». В каждом выпуске зрители узнают практические и ценные советы по воспитанию детей от ведущего проекта Дмитрия Карпачева.

Больше по теме: Дмитрий Карпачев рассказал, эффективно ли ставить ребенка «в угол»

Первой гостей будет встречать Марджан. Героиня переехала в Украину из Узбекистана. Вместе с мужем, украинцем, воспитывает трехлетнего Карима. Она называет себя мягкой мамой, ведь признается, что ни в чем не может отказать сыну. Главный метод воспитания в их семье – любовь. Марджан имеет творческую профессию, пишет картины маслом. Как живет интернациональная семья? Проверят соперницы.

Далее участницы отправятся к Ждане. Вместе с мужем она воспитывает двухлетнего Кая. Жданя феминистка, имеет собственный блог и помогает женщинам, которые столкнулись с насилием. Мама воспитывает сына без гендерных стереотипов, учит ребенка понимать и проговаривать свои эмоции, использует в обучении систему Монтессори. Познакомиться с правилами семьи ближе готовы другие мамочки!

Третьей гостей будет встречать Наталья. Вместе с мужем она воспитывает 21-летнюю дочь Саниту и пятилетнего сына Гордия. Более того, 40-летняя участница реалити стала бабушкой, четыре месяца назад у нее родилась внучка Ева. Главное правило в воспитании для мамы – привить детям самостоятельность. Санита живет отдельно с 18 лет, а Гордий уже умеет убирать за собой посуду и складывать вещи. Также Наталья активно занимается развитием сына. Героиня реалити работает байером, стилистом, ведет fashion-блог, обожает моду и красивые вещи. Также Наталья работает мастером маникюра и педикюра в элитном салоне Киева. Действительно ли ей удается успевать все?

Последней гостей будет ждать Анна. Вместе с мужем она воспитывает двухлетнюю Даню. В настоящее время Аня находится в декрете, семью обеспечивает мужчина. Для мамы важно прививать ребенку самостоятельность, понимание правил поведения и границ родителей. Участница реалити запрещает Данные разбрасывать игрушки, играть на кухне, трогать вещи родителей. Для героини важно уделять время не только семье, но и себе. Четыре раза в неделю она посещает зал, еженедельно ходит к косметологу, а также ежедневно ухаживает за собой дома. Действительно ли в их семье царит идиллия? И кто станет супермамой на этой неделе?

Video: Супермама 6 сезон: участницы 16 недели 2023 Супермама 6 сезон: участницы 16 недели проекта из Киева. Чем будут удивлять мамы из Киева - участницы 16 недели Супермамы 2023 - смотрите на СТБ

Смотрите с понедельника по четверг в 18:50 на СТБ.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ