Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 ВІН ВОНА ШОУ
ВІН ВОНА ШОУ
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Сериалы
Сериалы
 Сліпа
Сліпа
 Слід
Слід
 Ігри Нескорених
Ігри Нескорених
Все проекты
ua
Супермама

«Супермама»-6 на СТБ: Чем будут удивлять мамы из столицы на 16 неделе?

12.12.2023

На СТБ начинается 16 неделя реалити «Супермама»-6! Чтобы на примере героинь проекта помочь всем украинкам разобраться, кто же такая несокрушимая супермама. На этой неделе зрители знакомятся с четверкой мамочек из Киева.

Супермама 6 сезон: участницы 16 недели 2023

Четверка героинь с разными принципами воспитания отправится в гости друг к другу, чтобы оценить соперниц в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация. В ходе финальной встречи свою оценку одной из участниц отдаст и ведущий программы Дмитрий Карпачев. Мама, которая наберет наибольшее количество баллов, получит звание «Супермама». В каждом выпуске зрители узнают практические и ценные советы по воспитанию детей от ведущего проекта Дмитрия Карпачева.

Больше по теме: Дмитрий Карпачев рассказал, эффективно ли ставить ребенка «в угол»

Первой гостей будет встречать Марджан. Героиня переехала в Украину из Узбекистана. Вместе с мужем, украинцем, воспитывает трехлетнего Карима. Она называет себя мягкой мамой, ведь признается, что ни в чем не может отказать сыну. Главный метод воспитания в их семье – любовь. Марджан имеет творческую профессию, пишет картины маслом. Как живет интернациональная семья? Проверят соперницы. 

Супермама 6 сезон: участницы 16 недели 2023

Далее участницы отправятся к Ждане. Вместе с мужем она воспитывает двухлетнего Кая. Жданя феминистка, имеет собственный блог и помогает женщинам, которые столкнулись с насилием. Мама воспитывает сына без гендерных стереотипов, учит ребенка понимать и проговаривать свои эмоции, использует в обучении систему Монтессори. Познакомиться с правилами семьи ближе готовы другие мамочки!

Третьей гостей будет встречать Наталья. Вместе с мужем она воспитывает 21-летнюю дочь Саниту и пятилетнего сына Гордия. Более того, 40-летняя участница реалити стала бабушкой, четыре месяца назад у нее родилась внучка Ева. Главное правило в воспитании для мамы – привить детям самостоятельность. Санита живет отдельно с 18 лет, а Гордий уже умеет убирать за собой посуду и складывать вещи. Также Наталья активно занимается развитием сына. Героиня реалити работает байером, стилистом, ведет fashion-блог, обожает моду и красивые вещи. Также Наталья работает мастером маникюра и педикюра в элитном салоне Киева. Действительно ли ей удается успевать все?

Последней гостей будет ждать Анна. Вместе с мужем она воспитывает двухлетнюю Даню. В настоящее время Аня находится в декрете, семью обеспечивает мужчина. Для мамы важно прививать ребенку самостоятельность, понимание правил поведения и границ родителей. Участница реалити запрещает Данные разбрасывать игрушки, играть на кухне, трогать вещи родителей. Для героини важно уделять время не только семье, но и себе. Четыре раза в неделю она посещает зал, еженедельно ходит к косметологу, а также ежедневно ухаживает за собой дома. Действительно ли в их семье царит идиллия? И кто станет супермамой на этой неделе? 

Video: Супермама 6 сезон: участницы 16 недели 2023

Супермама 6 сезон: участницы 16 недели проекта из Киева. Чем будут удивлять мамы из Киева - участницы 16 недели Супермамы 2023 - смотрите на СТБ

Смотрите с понедельника по четверг в 18:50 на СТБ.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Супермама 6 сезон: участницы 16 недели 2023
Супермама

«Супермама»-6 на СТБ: Чем будут удивлять мамы из столицы на 15 неделе?

 Супермама 6 сезон: участницы 16 недели 2023
Супермама

«Супермама»-6 на СТБ: Чем будут удивлять мамы из столицы на 14 неделе?

 Супермама 6 сезон: участницы 16 недели 2023
Супермама

«Супермама»-6 на СТБ: Чем будут удивлять мамы из столицы на 13 неделе?

 Супермама 6 сезон: участницы 16 недели 2023
Супермама

«Супермама»-6 на СТБ: Чем будут удивлять мамы из столицы на 12 неделе?

 Супермама 6 сезон: участницы 16 недели 2023
Супермама

«Супермама»-6 на СТБ: Чем будут удивлять мамы из Тернополя на 11 неделе?

 Супермама 6 сезон: участницы 16 недели 2023
Супермама

«Супермама»-6 на СТБ: Чем будут удивлять мамы из столицы на 10 неделе?
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить