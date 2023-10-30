Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Сериалы
Сериалы
 Сліпа
Сліпа
 Слід
Слід
 Ігри Нескорених
Ігри Нескорених
 Юрик
Юрик
Все проекты
ua
Супермама

Дмитрий Карпачев рассказал, эффективно ли ставить ребенка «в угол»

30.10.2023

На СТБ продолжают выходить премьерные выпуски реалити «Супермама». В эфире ведущий проекта Дмитрий Карпачев делится ценными советами и лайфхаками о воспитании детей. Так, Дмитрий прокомментировал эффективность метода наказания «ставить ребенка в угол».

Эффективно ли ставить ребенка «в угол»

Участница реалити «Супермама»-6 отметила, что в рамках наказания дочери может поставить ее в угол, чтобы она успокоилась и осознала свое некорректное поведение. Такой метод наказания возмутил других мам. Свое мнение по этому поводу высказал и ведущий проекта, Дмитрий Карпачев.

«Ставить ребенка в угол, чтобы он укротил эмоции и осознал свои ошибки – абсолютно неэффективно и бессмысленно. Чтобы это наказание прекратилось, он, конечно, скажет вам то, что вы хотите услышать от него, но приведите мне хотя бы один пример, когда, отстояв в углу, кто-то изменил свое поведение раз и навсегда. Во-первых, дети очень импульсивны и их желания и эмоции гораздо сильнее любых правил и запретов. Во-вторых, находясь в стрессе или испытывая негативные эмоции, дети не способны к анализу. Единственное, что поймет малыш, что за плохие поступки он снова будет стоять в углу. Лучше дайте ребенку успокоиться и будьте рядом, потом объясните, почему так нельзя делать», — объяснил ведущий.

Эффективно ли ставить ребенка «в угол»

Больше по теме: 4 упражнения для быстрого снижения уровня стресса у ребенка от ЮНИСЕФ

Узнайте больше советов о воспитании детей в рамках реалити «Супермама» – с понедельника по четверг, в 18:50 на СТБ.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Эффективно ли ставить ребенка «в угол»
Супермама

«Супермама»-6 на СТБ: Чем будут удивлять мамы из Винницы на 9 неделе?

 Эффективно ли ставить ребенка «в угол»
Супермама

«Супермама»-6 на СТБ: Чем будут удивлять столичные мамы на 8 неделе?

 Эффективно ли ставить ребенка «в угол»
Супермама

«Супермама»-6 на СТБ: Чем будут удивлять столичные мамы на 7 неделе?

 Эффективно ли ставить ребенка «в угол»
Супермама

«Супермама»-6 на СТБ: Чем будут удивлять столичные мамы на 6 неделе?

 Эффективно ли ставить ребенка «в угол»
Супермама

«Супермама»-6 на СТБ: Чем будут удивлять столичные мамы на 5 неделе?

 Эффективно ли ставить ребенка «в угол»
Супермама

«Супермама»-6 на СТБ: Чем будут удивлять мамы из Киева на 4 неделе?
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить