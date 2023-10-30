Дмитрий Карпачев рассказал, эффективно ли ставить ребенка «в угол»

На СТБ продолжают выходить премьерные выпуски реалити «Супермама». В эфире ведущий проекта Дмитрий Карпачев делится ценными советами и лайфхаками о воспитании детей. Так, Дмитрий прокомментировал эффективность метода наказания «ставить ребенка в угол».

Участница реалити «Супермама»-6 отметила, что в рамках наказания дочери может поставить ее в угол, чтобы она успокоилась и осознала свое некорректное поведение. Такой метод наказания возмутил других мам. Свое мнение по этому поводу высказал и ведущий проекта, Дмитрий Карпачев.

«Ставить ребенка в угол, чтобы он укротил эмоции и осознал свои ошибки – абсолютно неэффективно и бессмысленно. Чтобы это наказание прекратилось, он, конечно, скажет вам то, что вы хотите услышать от него, но приведите мне хотя бы один пример, когда, отстояв в углу, кто-то изменил свое поведение раз и навсегда. Во-первых, дети очень импульсивны и их желания и эмоции гораздо сильнее любых правил и запретов. Во-вторых, находясь в стрессе или испытывая негативные эмоции, дети не способны к анализу. Единственное, что поймет малыш, что за плохие поступки он снова будет стоять в углу. Лучше дайте ребенку успокоиться и будьте рядом, потом объясните, почему так нельзя делать», — объяснил ведущий.

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Узнайте больше советов о воспитании детей в рамках реалити «Супермама» – с понедельника по четверг, в 18:50 на СТБ.

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