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Супермама

Дмитро Карпачов розповів, чи ефективно ставити дитину «в куток»

30.10.2023

На СТБ продовжують виходити прем’єрні випуски реаліті «Супермама». В ефірі ведучий проєкту, Дмитро Карпачов, ділиться цінними порадами та лайфхаками про виховання дітей. Так, Дмитро прокоментував ефективність методу покарання «ставити дитину в куток».

Чи ефективно ставити дитину «в куток»

Учасниця реаліті «Супермама»-6 зазначила, що в рамках покарання доньки може поставити її в куток, аби вона заспокоїлась та усвідомила свою некоректну поведінку. Такий метод покарання обурив інших мам. Свою думку щодо цього висловив і ведучий проєкту, Дмитро Карпачов.

«Ставити дитину в куток, щоб вона приборкала емоції та усвідомила свої помилки – абсолютно неефективно та безглуздо. Аби це покарання припинилося, вона, звісно, скаже вам те, що ви хочете від неї почути, але наведіть мені хоча б один приклад, коли, відстоявши в кутку, хтось змінив свою поведінку раз і назавжди. По-перше, діти дуже імпульсивні і їхні бажання та емоції набагато сильніші за будь-які правила та заборони. По-друге, перебуваючи у стресі чи переживаючи негативні емоції, діти не здатні до аналізу. Єдине, що зрозуміє малеча, що за погані вчинки вона знову стоятиме в кутку. Краще дайте дитині заспокоїтися та будьте поруч, а потім поясніть, чому так не можна робити», — пояснив ведучий.

Чи ефективно ставити дитину «в куток»

Більше на тему: 4 вправи для швидкого зниження рівня стресу в дитини від ЮНІСЕФ

Дізнайтеся більше порад про виховання дітей в рамках реаліті «Супермама» – з понеділка по четвер, о 18:50 на СТБ. 

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